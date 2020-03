Blog unseres EU-Korrespondenten Frühlingsgedicht in der Kommission

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

17. März, 13.00 Uhr - Victor Hugo

Fast alle im Home Office in Brüssel, fast alles nur noch über Videokonferenzen. Die tägliche Pressekonferenz im Kommissionsgebäude ("midday briefing") findet zwar statt wie immer, aber die Reihen sind überaus schütter besetzt. Man kann das alles auch von zu Hause aus streamen, Fragen an die Pressesprecher lassen sich per E-Mail stellen. Selbst die meisten Pressesprecher zu den Fachbereichen sind daheim und ebenfalls über Video-Konferenzschaltung dabei - hat auf Anhieb geklappt.

Es geht natürlich nur ums Thema Nummer eins, um Grenzsperren, Hilfsmaßnahmen, Schäden für die Wirtschaft... Zum Ende macht Kommissions-Chefsprecher Eric Mamer dann etwas Ungewöhnliches: Er rezitiert ein Frühlingsgedicht von Victor Hugo. Draußen ist es zum ersten Mal seit Langem wirklich schön, ein wunderbarer Frühlingstag. Der Zeitpunkt für Zuversicht ist nie zu früh.

Tägliches Pressebriefing in der Kommission: Die Sprecher der Fachbereiche sind vom Home Office aus zugeschaltet. Am Ende rezitiert Chefsprecher Eric Mamer (rechts) ein Frühlingsgedicht von Victor Hugo. Draußen ist es wunderschön Foto © Andreas Lieb

15. März, 18.30 Uhr - Keine Panik

Belgien hat etwas mehr Einwohner als Österreich, entsprechend ist auch die Zahl der Corona-Fälle leicht höher, allerdings hält man hier bereits bei vier Todesfällen. Es gibt ähnlich strikte Maßnahmen wie in Österreich, seit Samstag. Schon am Freitag herrschte in der Innenstadt ein ungewohntes Bild: Da, wo sich sonst Auto an Auto reiht und es jeden Tag nervenaufreibende Staus gibt, waren die Straßen plötzlich so gut wie ausgestorben - dabei waren da die Maßnahmen noch gar nicht in Kraft getreten. Hier die Avenue de Cortenbergh auf Höhe der österreichischen Vertretung kurz nach 15 Uhr: gespenstisch.