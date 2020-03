Blog unseres EU-Korrespondenten Das verlangsamte Leben in Brüssel

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

15. März, 18.30 Uhr - Keine Panik

Belgien hat etwas mehr Einwohner als Österreich, entsprechend ist auch die Zahl der Corona-Fälle leicht höher, allerdings hält man hier bereits bei vier Todesfällen. Es gibt ähnlich strikte Maßnahmen wie in Österreich, seit Samstag. Schon am Freitag herrschte in der Innenstadt ein ungewohntes Bild: Da, wo sich sonst Auto an Auto reiht und es jeden Tag nervenaufreibende Staus gibt, waren die Straßen plötzlich so gut wie ausgestorben - dabei waren da die Maßnahmen noch gar nicht in Kraft getreten. Hier die Avenue de Cortenbergh auf Höhe der österreichischen Vertretung kurz nach 15 Uhr: gespenstisch.

Statt der üblichen Staus gähnende Leere im Brüsseler EU-Viertel - noch bevor die rigorosen Maßnahmen kamen Foto © Andreas Lieb

Avenue de Cortenbergh, hier hat die Ständige Vertretung Österreichs ihren Sitz: Wie ausgestorben am Freitagnachmittag Foto © Andreas Lieb

Ab Montag sind auch die Schulen zu, Panik ist im öffentlichen Leben nicht wahrzunehmen. In den ruhigeren Vororten gehen Eltern mit ihren Kindern spazieren, die Leute drehen auch wie immer mit ihren Hunden ihre Runden. Es gibt Meldungen über leergeräumte Regale in einigen Supermärkten, aber dieses Bild hält nicht Stand: So wie überall kamen in manchen Fällen die Regaleinräumer schlicht nicht nach, etwa bei Haltbarmilch oder Teigwaren; einen halben Meter weiter gab es schon wieder genug von allem, aber möglicherweise von der etwas teureren Marke, die sich halt zum Hamstern nicht so eignet. Inzwischen ist Ruhe eingekehrt, die Supermärkte bleiben ja auch offen.