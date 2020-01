Blog unseres EU-Korrespondenten Das Meilensammeln hat wieder begonnen

Facebook

9. Jänner, 14.00 Uhr - EU-Reisebüro

Die neue Regierung daheim ist kaum angelobt, schon nimmt die allgemeine Reisetätigkeit spürbar zu. Klar, alles, was die EU betrifft, findet nunmal vorwiegend in Brüssel, Luxemburg oder Straßburg statt, dazu kommen jetzt aber auch die Antrittsbesuche der Minister in ihren neuen Funktionen - man muss sich ja mit den Kollegen in den anderen Ländern so schnell wie möglich vernetzen.

Als Erste ist derzeit Europaministerin Karoline Edtstadler unterwegs, freilich nicht in Brüssel, sondern im gut eine Stunde (mit TGV) entfernten Paris, wo sie sich heute mit der französische Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten Amélie de Montchalin trifft. Unter anderem geht es dabei um die irritierende Haltung Frankreichs in der Westbalkanfrage.