Blog unseres EU-Korrespondenten Briten müssen der EU 1,3 Milliarden drauflegen

6. Februar, 18.45 Uhr - Mehr Geld

Ein kleiner Nachhall zum Brexit, der gerade eben über die APA gekommen ist: Großbritannien muss der Europäischen Union für 2019 rund 1,3 Milliarden Euro mehr zahlen als gedacht, Grundlage sind die neuesten Wirtschaftsdaten. Pikant: Die neue Rechnung ging ausgerechnet am Tag des britischen EU-Austritts am 31. Jänner an London. Im Juni ist der Betrag fällig.

Die Kommission betont aber, dass das reine Routine sei: "Die EU-Kommission kann bestätigen, dass Ende Jänner, wie jedes Jahr, die Beträge neu berechnet wurden, die die Mitgliedsstaaten dem EU-Haushalt schulden, um sie mit den Wirtschaftsdaten abzugleichen, die die Mitgliedsstaaten selbst melden." Dabei könne es zu Nachzahlungen ebenso kommen wie zu Rückerstattungen. 2017 und 2018 habe Großbritannien Geld zurück bekommen. Das alles habe mit dem Brexit gar nichts zu tun, und auch das Datum sei reiner Zufall.