Blog unseres EU-Korrespondenten Brexit, Cola und der Unterschied zwischen Arm und Reich

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

26. Jänner, 16.45 Uhr - Brexit-Woche

Jetzt wird es ernst, wir steuern, man mag es kaum glauben, auf den Brexit-Tag zu. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es soweit. Ein historisches Ereignis, an dem genau nichts passiert (wir werden ausführlich über dieses Nichts berichten). Dass nichts passiert, hat natürlich sein Gutes: der Vertrag, dem jetzt nur noch das EU-Parlament zustimmen muss (eine Formsache) beinhaltet eine Übergangsfrist bis Ende des Jahres. Ursprünglich, als man noch am eigentlich geplanten Termin 29. März 2018 festhielt, war das ein akzeptabler Zeitpunkt, mittlerweile, nach zweimaligem Verschieben, ist es aber ganz schön knapp.

Eigentlich fast unmöglich, aber wenn Boris Johnson dabei bleibt, nicht vom EU-Angebot auf Verlängerung Gebrauch zu machen, wird den Verhandlern auch was einfallen - vielleicht so eine Art Rahmenvertrag, dessen Details dann im nächsten Jahr nachverhandelt werden. So jedenfalls, dass alle ihr Gesicht wahren können.