Blog unseres EU-Korrespondenten Auf "Brexpedition" im Vereinigten Königreich

30. Jänner, 23.15 Uhr - Auf Brexit-Mission

So, den Schlussakkord im Brexit-Drama wollen wir uns an Ort und Stelle geben. Auf nach Großbritannien! Von Brüssel aus keine große Sache: In kaum mehr als zwei Stunden in Calais, rauf auf die Fähre und runter von der Fähre in Dover. Um diese Jahreszeit ist es ruhig, Touristen sind nicht auszumachen. Lkw haben sich auf dem Schiff eingeparkt und einige Pkw, deren Insassen alle so aussehen, als würden sie sehr oft auf dieser Route unterwegs sein.

Großbritannien empfängt uns wie immer: Regen und Nebel in Dover Foto © Andreas Lieb

Bei der Ankunft auf der Insel ist das gut zu sehen, der Belgier, der gerade noch auf der Fähre war, zieht im Sprühregen auf der Autobahn davon und verschwindet im Nebel. Ganz klar, der ist nicht zum ersten Mal hier. Die Basis für unsere "Brexpedition" wird Canterbury sein, malerische (weil mittelalterliche) Studentenstadt. Hier ist alles so wie immer, nichts deutet darauf hin, dass in einem Tag ein historisches Ereignis stattfindet. Auch den Zeitungen ist der Rücktritt eines BBC-Anchors (nach einem missglückten Tweet) wichtiger als der Brexit. Immerhin, die Daily Mail lässt auf zwei Doppelseiten die letzten 50 Jahre Revue passieren.