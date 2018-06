Facebook

12. Juni, 15.00 Uhr - Streik mal zwei

Dichtes Programm in Straßburg. Von Migration und Asylpolitik über Iran, Trump und die Folgen bis zum CO2-Ausstoß von Lkw. Organisatorisch steht die Plenarwoche unter einer besonderen Herausforderung: die Dolmetscher wollen streiken. Zumindest stundenweise, was das dichte Programm unter Druck bringt. Grund für die Kampfmaßnahme ist die Entscheidung, die tägliche Arbeitszeit von sieben auf acht Stunden zu erhöhen - zuviel, das Übersetzen sei eine extrem Kräfte raubende Tätigkeit, meinen die Übersetzer. Kritiker verweisen darauf, dass es im Jahrlauf auch viele sitzungsfreie Tage gäbe, an denen sich dann auch das Übersetzertum in Grenzen halte. Wie auch immer, das Parlament versucht, die Folgen zu mildern, indem es zusätzliche freie Dolmetscher zum Einsatz bringt.