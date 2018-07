Facebook

11. Juli, 11.05 Uhr - Stoltenbergs Optimismus

Er erwarte sich eine offene und faire Diskussion, sagt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Eingang. Er habe Donald Trump mehrfach getroffen - dieser habe eine "sehr direkte Art", aber in wichtigen Dingen herrsche Übereinkunft. Hauptthema wird das Geld sein; viele Mitgliedsstaaten sind weit von den vereinbarten zwei Prozent BIP entfernt. Aber, so Stoltenberg, es werde allgemein an einer Erhöhung der Beiträge gearbeitet.

11. Juli, 11.00 Uhr - Das Hauptquartier

Wieder ein Gipfel in Brüssel, diesmal sind es die Nato-Staaten: In der belgischen Hauptstadt hat man sich längst an Straßensperren, Militärfahrzeuge und kreisende Hubschrauber gewöhnt, ebenso an die Konvois schwarzer Limousinen, die mit Blaulichtbegleitung durch die Stadt fahren; manchmal in hohem Tempo, manchmal aber auch, wie jeder andere Bürger auch, im Stau blockiert. Allerdings schaffen es begleitende Polizeieinheiten meist in kürzester Zeit, sich einen Weg zu bahnen.