Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

1. Juni, 23.30 Uhr - Streit um die Landwirtschaft

Am Freitag stellte die EU-Kommission in Brüssel erste Details für den Agrarbereich vor, der im Vorschlag des neuen, mehrjährigen Finanzrahmens enthalten ist. Zwei Tage zuvor war die zukünftige gemeinsame Agrarpolitik auch Thema im Europaparlament in Straßburg. Wie zu erwarten, gibt es weniger Geld; 365 statt 408 Milliarden. Dafür, so Kommissar Paul Hogan, sollen die Mittel unkomplizierter und zielgerichteter eingesetzt werden. Wie ebenfalls zu erwarten: die Meinungen darüber gehen auseinander. Zu wenig Geld sagen etwa die einen (u. a. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, ÖVP), zu wenig auf Umwelt fokussiert, sagen die anderen.