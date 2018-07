Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

12. Juli, 11.45 Uhr - Schon wieder Wirbel

Nato-Gipfel, zweiter Tag. Er hat gut begonnen: am Eingang berichten die Teilnehmer, das abendliche Dinner sei gut gelaufen, auch Donald Trump, dem inzwischen offensichtlich jeder alles zutraut, sei guter Dinge gewesen. Dass er die rasche Erhöhung aller - und nicht nur einiger - Beiträge auf die vereinbarten zwei Prozent fordert, sei sein gutes Recht; und wenn er dann gleich einmal von vier Prozent spricht, dann gehöre das zu den schon vertrauten Verhandlungsmodalitäten. Mitten hinein in den Vormittag platz dann die Meldung, der amerikanische Präsident habe mit einem Alleingang gedroht, wenn nicht alle nach seiner Pfeife tanzen. Wie er das gemeint hat und was genau - wie immer unklar. Für Aufregung reicht es allemal. Heute sind übrigens auch Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Nato-Hauptquartier zu Gast.