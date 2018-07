Facebook

12. Juli, 20.30 Uhr - Next Stop Stansted

Er ist weg. Donald Trump hat Brüssel mit der Air Force One verlassen und ist nach kurzem Flug in London Stansted gelandet, wo ihn schon zahlreiche Demonstranten empfangen haben. Die Termine, die er absolviert - unter anderem mit Theresa May, die er schon in Brüssel wegen einer zu weichen Brexit-Linie abgemahnt hat - finden alle auf entlegenen Landsitzen statt, um den Andrang der Kritiker so gering wie möglich zu halten. Bevor Trump am Montag in Helsinki auf Wladmir Putin trifft, kann er sich noch im schottischen Golfclub Turnberry entspannen. Der Club gehört ihm.

Der Vollständigkeit halber noch ein Faktum, das angesichts der vielen seltsamen Gipfelgespräche fast untergegangen wäre: Der US-Präsident wird auf seiner Europa-Tournee von Gattin Melania begleitet. Im Damenprogramm besuchte sie etwa die Musik-Kapelle Königin Elisabeth in Waterloo.