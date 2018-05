Facebook

28. Mai, 19.00 Uhr - 99 Luftballons

Jetzt sind die Details bekannt: Die EU-Kommission legte ihren Vorschlag für das neue Plastikgesetz vor, mit dessen Hilfe man die völlige Vermüllung der Umwelt - insbesondere der Weltmeere - unter Kontrolle bringen will. Kaum zu glauben: Zehn Einwegprodukte wie Wattestäbchen, Besteck, Teller, Trinkhalme, Rührstäbchen oder Luftballonstäbchen aus Kunststoff sind es, die überall auf der Welt in jedem Meer zu finden sind. Millionen Tonnen! Sie sollen verboten werden, ähnliche Produkte reduziert oder deren Hersteller mit Entsorgungskosten belastet werden. Beruhigende Worte kommen dazu von SPÖ-Abgeordneter Karin Kadenbach: „Kein Kindergeburtstag ist in Gefahr, Luftballons und Strohhalme wird es auch weiterhin geben!" Es geht halt um die Alternativen zum Plastik und um einen geordneten Recyclingprozess. Schätzungen zufolge wird es bis 2050 nach Gewicht mehr Kunststoffe als Fische in den Meeren geben. Höchste Zeit also, dass etwas getan wird. Wie geht es weiter? Der Entwurf der Kommission muss nun noch das Parlament und den Rat passieren. Und dann sind es die nationalen Parlamente - also jeder einzelne Mitgliedsstaat, somit auch Österreich - die die Richtlinie umsetzen müssen.