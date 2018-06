Facebook

4. Juni, 10.00 - Ein "junges" Wochenende

Für Imageförderung und ein positives EU-Bild gibt die Union viel Geld aus. Am jährlichen "Europatag" im Mai etwa wird in Brüssel und in den Mitgliedsländern ein wahres Feuerwerk an Veranstaltungen gezündet. Gut, sagen die einen, naja, meinen die anderen - dass es die EU an sich gibt sollte inzwischen hinlänglich bekannt sein. Viel wichtiger sei es, auf die konkreten Leistungen der Institutionen und ihre Auswirkungen auf die Bevölkerung aufmerksam zu machen. Am Wochenende wurde eine dieser Gelegenheiten wahrgenommen: zum "European Youth Event" kamen rund 8000 Jugendliche ins Europaparlament nach Straßburg.