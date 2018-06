Facebook

21. Juni, 18.00 Uhr - Die offene Irland-Frage

Auf die österreichische Ratspräsidentschaft kommt ja allerhand zu; darunter auch das (mögliche) Finale der Brexit-Verhandlungen. Bei den Verhandlungen ist zwar schon viel erledigt, aber gerade die besonders schwierigen Fragen sind immer noch offen und könnten alles im letzten Moment zu Fall bringen. Etwa das Grenzproblem in Irland, wo man noch weit entfernt von einer Einigung ist. Premierministerin Theresa May will konkrete Pläne Mitte Juli vorlegen, damit ist das Thema beim Gipfel in der kommenden Woche hintangestellt.