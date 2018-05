Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

31. Mai, 20.30 Uhr - Seitenweise Heimzahlung

Wie zu befürchten, ist der transatlantische Handelskrieg zumindest in der ersten Eskalationsstufe ausgebrochen. Um 15.47 Uhr kam die erste Eiltmeldung, um 16.07 Uhr gab es das erste Statement von Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Handelskommissarin Cecilia Malmström. Zuletzt hatte man am Dienstag Einvernehmen zwischen Kommission und Mitgliedsstaaten hergestellt - es war also alles von langer Hand vorbereitet. Schon seit Wochen wird als Reaktion auf die US-Zölle eine Zoll-Gegenoffensive geplant. Jetzt ist es soweit, ab Mitte Juni werden auf amerikanische Waren ebenfalls erhöhte Abgaben verlangt.