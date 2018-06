Facebook

26. Juni, 11.00 Uhr - Was macht Merkel?

Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Das Sondertreffen am Sonntag ist, wie zu erwarten war, ohne konkretes Ergebnis vorübergegangen, immerhin lebt aber die Hoffnung, dass die Positionen, wie es zumindest offiziell hieß, "nicht so weit auseinander liegen". Auch wenn viele konkrete Themen jetzt zur Sprache kommen (etwa die Auffanglager in Drittländern) ist doch auch vom "richtigen" Europäischen Rat, der diesen Donnerstag und Freitag stattfindet, kaum mehr als eine Marschrichtung zu erwarten. Mit ersten konkreten Beschlüssen wird derzeit eher für den ersten Gipfel nach der Sommerpause gerechnet - er findet am 20. September in Salzburg statt.