Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

3. Juli, 9.50 Uhr - Auftritt in Straßburg

Der bisherige Ratsvorsitzende Boyko Borrissow zieht eine Bilanz des bulgarischen Ratsvorsitzes, mit einiger Verzögerung wegen einer technischen Panne mit der Tonanlage im Plenarsaal. Bald ist Sebastian Kurz an der Reihe, er soll die Hauptthemen des österreichischen Vorsitzes präsentieren und wird sich den kritischen Fragen der Abgeordneten stellen müssen.

>> Jetzt live: Sebstian Kurz hält eine Grundsatzrede vor dem Europaparlament

15.45 Uhr: Merkel zieht Bilanz

Die deutsche Kanzlerin sieht den Gipfel als Erfolg. Sie berichtet von einer Einigung mit Griechenland und Spanien über die Rücknahme noch (dort zuerst registrierten) Flüchtlingen und versteigt sich zur Feststellung, der Druck der CSU in ihrem Heimatland sei für den Gipfel so etwas wie ein Anstoß gewesen - es gibt leises Gelächter im Saal. Was die Zurückweisungen im Zuge der "Sekundärmigration" angeht, sieht sie auch Aufholbedarf bei den Grenzkontrollen, was die Ausreise von erfassten Asylwerbern angeht - das beträfe Länder wie Slowenien und Bulgarien, ist aber auch auf Österreich gemünzt. Merkel fährt jedenfalls mit einem guten Gefühl heim.