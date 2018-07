Facebook

16. Juli, 21.30 Uhr - Auf Afrika-Reise

Derzeit nicht in Brüssel, sondern in Afrika hält sich Antonio Tajani, Präsident des Europäischen Parlaments auf. Während sein Landsmann Matteo Salvini damit beschäftigt ist, Boote mit Flüchtlingen nur ja nicht nach Italien zu lassen, macht Tajani eine Reise zu den echten "Hotspots" der Migrationsmisere. Zuletzt war er in Libyen, wo er sich für die Erstellung "Schwarzer Listen" der Schlepper-Bosse aussprach und eine engere Kooperation der Polizei und der Behörden zwischen Afrika und Europa anstrebt. Am Dienstag und Mittwoch ist Tajani in Niger zu Gesprächen mit den Präsidenten der Sahel-Länder.

Neulich, in Libyen: EP-Präsident Antonio Tajani bei seiner Ankunft in Tripolis. Diese Woche hält er sich in Niger auf Foto © APA/AFP/STRINGER

Dort haben die Maßnahmen der EU extrem erfolgreich gewirkt, so der Präsident. Durch finanzielle Unterstützung und begleitende Maßnahmen sei es gelungen, den Migrantenstrom um 95 Prozent zu verringern. Im Jahr 2016 durchquerten rund 300.000 Menschen das Land auf dem Weg nach Libyen und mit dem Ziel Europa. 2017 waren es nur noch 18.000, heuer rechnet man mit 10.000 Menschen. Tajani ist mit mehreren Dutzend Vertretern von Unternehmen und Internationalen Organisationen unterwegs. Beim Treffen mit Präsident Mahamadou Issoufou geht es unter anderem um die beim jüngsten Gipfel beschlossene Aufstockung des Afrika-Fonds um 500 Millionen Euro. In Niger selbst halten sich derzeit mehr als 300.000 Flüchtlinge aus Nachbarländern auf.