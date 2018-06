Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

11. Juni, 17.00 Uhr - Bahnfahren - und dann?

Nach und nach füllt sich das Europaparlament in Straßburg wieder, so knapp vor der Sommerpause wird der Sitzungskalender dichter und es gibt viel zu tun; die Vorbereitung für den nächsten Gipfel Ende Juni, Wege aus der Schockstarre, die Donald Trump in immer kürzeren Abständen auslöst, die neue Sitzverteilung im Parlament nach dem Brexit (es werden 46 Plätze weniger, durch den neuen Verteilungsschlüssel wird Österreich ein zusätzliches Mandat erhalten) usw. Aber im nagelneuen Pressezentrum ist es am ersten Tag noch ruhig, der Wirbel geht am Dienstag richtig los: