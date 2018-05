Facebook

29. Mai, 18.00 Uhr - Die neuen Förderpläne

Die Ausgangslage ist seit langem bekannt. Die Briten fallen als Zahler weg, neue Aufgaben wie Grenzschutz und Migration brauchen neue Mittel - in der EU-Kassa klafft ein Loch. Kommissar Günther Oettinger möchte das so füllen: Etwas höhere Beiträge der Länder, höhere Eigenmittel und Sparen bei Agrar und Kohäsion. Österreich will von dieser Art des Sparens nicht viel hören, gleichzeitig den Prozentsatz aber auch nicht erhöhen (in absoluten Zahlen müssen wir dank Wirtschaftswachstum so oder so was drauflegen). Im EP-Parlament in Straßburg wurde nun der Vorschlag der Kommission für eine neue Art der Regionalförderung diskutiert. Die Prioritäten werden leicht modifiziert, Hauptaugenmerk gilt "einem intelligenteren Europa und einem grüneren Europa". Die Mitgliedstaaten sollen je nach ihrem relativen Wohlstand 65-85 Prozent der ihnen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Kohäsionsfonds zugewiesenen Mittel für diese Prioritäten ausgeben.