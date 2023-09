Die Ukraine nimmt bei ihren militärischen Manövern die Krim ins Visier, was für Militärstrategen einige Fragen aufwirft: Gerät Russland auf der Schwarzmeer-Halbinsel nun doch unter Druck? Können Angriffe durch Marschflugkörper auf der Krim am Ende kriegsentscheidend sein? Soll Deutschland neue Marschflugkörper an die Ukraine schicken?