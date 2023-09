In der Nacht auf Donnerstag hat die Russische Föderation erneut Drohnenangriffe auf die ukrainische Stadt Ismajil an der rumänischen Grenze durchgeführt. Nachdem Ismajil in der Nacht auf Montag bereits unter Beschuss geriet, verdichtet sich die Beweislast, dass eine Drohne auf dem Gebiet von Nato-Mitglied Rumänien explodiert ist.