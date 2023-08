"Drohnen sind die `Augen ́ und der Schutz an der Front.(...) Drohnen sind eine Garantie dafür, dass Menschen nicht mit ihrem Leben bezahlen müssen in Fällen, in denen Drohnen eingesetzt werden können", so Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Ukraine sei dabei, die Produktion der Drohnen "erheblich" zu steigern.

Selenskyj unterstrich auch, wie wichtig Drohnen-Lieferungen durch internationale Partner seien. "In jeder Brigade fragen die Kämpfer als erstes nach Drohnen, elektronischer Kriegsführung und militärischer Luftverteidigung", sagte der ukrainische Staatschef mit Blick auf mehrere Frontbesuche, die er in den vergangenen Tagen absolvierte.

Die Ukraine verteidigt sich seit mittlerweile rund eineinhalb Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg. Insbesondere in den vergangenen Wochen setzte sie Drohnen dabei immer wieder erfolgreich gegen russische Ziele ein, etwa Anfang August gegen das Militärschiff "Olenegorski gornjak" im Schwarzen Meer.