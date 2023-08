Ein lauter Knall, Fenster zerspringen, zurück bleibt ein 150 Quadratmeter großes Loch. Die Ukraine hat in der Nacht auf Dienstag einen neuerlichen Drohnenangriff gestartet. Ziel der Attacke: ein Wolkenkratzer in Moskau. Bereits in der zweiten Nacht in Folge attackierte die ukrainische Luftwaffe die russische Hauptstadt. Was steckt hinter der Häufung der Angriffe?