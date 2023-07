Zwei Wochen haben diesmal gereicht, um Russland fast nicht mehr wiederzuerkennen. Nach einem Sommerurlaub fernab von Kriegsnachrichten und "Zeit im Bild"-Liveschaltungen komme ich in ein Land zurück, das mir mit jeder Rückkehr fremder erscheint: Russland befindet sich in einer Spirale aus Gewalt und Repression, und diese Spirale führt zielstrebig in eine Richtung – abwärts.