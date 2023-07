Russland saß diesmal mit am Tisch: Zum CELAC-Gipfel, der die EU und die Länder Lateinamerikas und einige Karibikstaaten zusammenbrachte, gehören auch Länder wie Nicaragua oder Kuba. Das verhinderte schließlich eine gemeinsame Erklärung gegen Russland zu finden. Ein Eklat, letzten Endes nicht überraschend kam. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hingegen überraschte damit, dass er sich der Friedensinitiative von Brasiliens Präsident Lula da Silva gegenüber positiv äußerte; diese sieht die Kriegsschuld auf beiden Seiten und durch westliche Interessen getrieben, die Krim sollte demnach bei Russland bleiben.

Mercosur nur am Rande Thema

Der Gipfel sei auf jeden Fall ein Erfolg, sagte Nehammer am gestrigen zweiten Tag vor Journalisten. Nehammer führte bilaterale Gespräche mit Chile und Brasilien, dabei sei es um Rohstofflieferungen, seltene Erden und „grünen Wasserstoff“ gegangen. Brasilien, so der Kanzler, sei sehr daran interessiert, auf der internationalen Bühne und bei der EU wieder eine stärkere Rolle zu spielen; mit Österreich verbindet das Land ein Stück gemeinsamer Vergangenheit. Der Mercosur-Vertrag wurde nur am Rande beraten.