Glaubt man den rus­si­schen Me­di­en, so be­la­gern die va­ter­län­di­schen Tou­ris­ten die Krim­brü­cke seit Wo­chen. Am Sonn­tag­mor­gen hät­ten auf der Kras­no­da­rer Seite 1200 Autos ge­stan­den, War­te­zeit fünf Stun­den, schreibt das Mas­sen­blatt "Kom­so­mols­ka­ja Praw­da". Die Zahl der Si­cher­heits­be­am­ten an den Kon­troll­punk­ten der 19 Ki­lo­me­ter lan­gen Brü­cke sei er­höht wor­den. "Aber die wach­sen­de Menge der Ur­lau­ber, die auf die Krim wol­len, ver­hin­dert die voll­stän­di­ge Lö­sung des Pro­blems."