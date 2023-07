Er habe nie Unterschiede gemacht zwischen Schützen und Generalmajors. "Wir sterben, wir kämpfen, wir fürchten uns und leiden alle gleich", erklärte Frontkommandeur Iwan Popow in einem Audioblog an die Soldaten der von ihm befehligten 58. Armee. Darin eröffnete Popow, Codenamen "Spartak", seinen "geliebten Gladiatoren", man habe ihn entlassen. Vorher sei er in eine "schwierige Situation gegenüber dem Oberkommando" geraten, habe dabei die Dinge beim Namen genannt: "Das sind das Fehlen von Artillerbekämpfung, das Fehlen von Artillerieaufklärungstechnik, den massenhaften Untergang und die Verwundungen unserer Brüder durch die Artillerie des Gegners."