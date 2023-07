Was steht im Getreideabkommen?

Nach Beginn des Krieges in der Ukraine wurden zunächst Getreideausfuhren aus ukrainischen Häfen blockiert. Nach Vermittlung der Türkei unterzeichneten die beiden Kriegsparteien im Juli 2022 das Abkommen, das Auslieferungen von Lebensmitteln aus gewissen ukrainischen Häfen erlaubt. Laut Zahlen des Magazins "Politico" sollen bis Ende Oktober mehr als 400 Schiffe rund 9,5 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine in die Welt geliefert haben. Ein Jahr nach dem Abkommen, am Montag, dem 17. Juli, läuft die Vereinbarung aus, Russland hat eine Verlängerung nun abgelehnt.

Wie wirtschaftlich relevant ist das Getreideabkommen?

Rund 60 Prozent der ukrainischen Exporte stammen aus der Landwirtschaft. Im Vorjahr wurden dadurch knapp 24 Milliarden US-Dollar eingenommen. Mittlerweile hat die Ukraine jedoch begonnen, seine Auslieferungen stärker zu diversifizieren. 40 Prozent der Getreideauslieferungen finden bereits über Donauhäfen statt, 30 Prozent über den deutlich teureren Landweg. Dazu kommen 30 Prozent von geplanten Lieferungen, die nach wie vor über die blockierten Häfen abgewickelt werden sollen.

Welche Auswirkungen hätte ein Stillstand des Getreideabkommens?

Die UNO zeigt sich über ein drohendes Ende des Getreideabkommens besorgt. Schließlich sei das von der Ukraine und Russland unterzeichnete Getreideabkommen "sehr wichtig für die Lebensmittelsicherheit und für Entwicklungsländer im globalen Süden", so Direktorin der UN-Welthandels- und Entwicklungskonferenz, Rebeca Grynspan.

Besonders Schwellenländer in Asien, Afrika und Lateinamerika sind enorm von den Engpässen betroffen. Eine deutsche UN-Botschafterin sprach beispielsweise davon, dass es beim Getreideabkommen auch um "Leben und Tod" für die afrikanischen Länder geht.

Zudem führt die Verknappung des Angebotes meist zu einem Anstieg des Preises der verfügbaren Waren. Im letzten Jahr gab es Schätzungen, dass 47 Millionen Menschen unter schwerem Hunger leiden, da die Lebensmittelkosten weltweit in die Höhe schossen.

Welche Lebensmittel sind betroffen?

Konkret geht es um unterschiedliche Arten von Getreide. Führend ist dabei die Ausfuhr von Mais, Weizen und Raps. Aber auch Sonnenblumenöl und Sonnenblumenschrot waren betroffen. Im Juni 2022 ist Sonnenblumenöl daher in Österreich im Vorjahresvergleich um 72 Prozent teurer geworden.

Gibt es Hoffnung auf eine Einigung?

Zuletzt hat sich die Gesprächsbasis zwischen Russland und der Ukraine weiter verhärtet, eine Einigung wird aktuell als unrealistisch angesehen. "Angesichts der derzeitigen Umstände ist klar, dass es keinen Grund gibt zu verlängern", hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums in Moskau vor zwei Wochen. Wladimir Putin bekräftigte zuletzt diese Haltung und forderte das Aufheben einiger Sanktionen der EU im Gegenzug. Der Forderung von Russland, dass eine Agrarbank wieder ins Swift-System eingegliedert wird, dürfte von der EU nicht nachgegeben werden.