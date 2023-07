Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Café in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk letzte Woche ist die Zahl der Toten auf 13 gestiegen. So wurde nun bekannt, dass auch die ukrainische Autorin Wictoria Amelina unter den Toten ist. Der ukrainische Autorenverband hatte auf Facebook mitgeteilt, dass die 37-Jährige am Samstag ihren Verletzungen erlegen sei.

Drei Kinder unter den Toten

Am Mittwoch waren die Behörden noch von elf Toten ausgegangen, darunter auch drei Kinder, ein weiterer Tote wurde am Donnerstag gemeldet. Etwa 60 Menschen wurden verletzt.

In dem Café waren am Dienstagabend viele Menschen gesessen, als eine russische Rakete einschlug. Russland führt seit mehr als 16 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Entgegen offiziellen Angaben aus Moskau werden Raketen, Marschflugkörper und Drohnen immer wieder auf ukrainische Wohngebiete abgefeuert. Dabei gibt es unter Zivilisten oft Tote und Verletzte.

Laut BBC war auch ein russischer Agent am Anschlag beteiligt. Er wird nun wegen Hochverrats angeklagt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass alle, die "Russland helfen, die Höchststrafe verdienen". In seiner abendlichen Ansprache erklärte Selenskyj, dass die Sicherheitsdienste des Landes mit Spezialkräften der Polizei zusammengearbeitet hätten, um den Verdächtigen festzunehmen. Die Höchststrafe, von der Selenskyj spricht, dürfte eine lebenslange Haftstrafe sein.