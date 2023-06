Machtkampf in Russland: Viele offene Fragen

Mit Live-Blog. Mehr als 24 Stunden hat der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, Russland mit seinem Aufstand gegen die Führung in Moskau in Atem gehalten. Putin hat sich gestern erstmals nach dem Abbruch des bewaffneten Aufstandes an die Öffentlichkeit gewandt. Die aktuelle Lage.