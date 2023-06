Vermeintlicher "Putsch" führt zu Spekulationen - war es nur ein Bluff?

Live-Blog. Nach dem Rückzug der Wagner-Truppen scheint sich die Lage in Moskau nach dem Aufstand am Samstag vorerst beruhigt zu haben. Laut russischen Angaben werden Söldnerführer Jewgeni Prigoschin und seine Gefolgschaft straffrei bleiben, Prigoschin werde sich nach Belarus begeben. Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Die aktuelle Lage.