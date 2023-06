Eine F-35 "Lightning II" bekommt man in Österreich selten zu sehen, am Boden nun zum ersten Mal. Kommenden Freitag werden zwei der modernsten Mehrzweck-Kampfflugzeuge der Welt am Flughafen Zeltweg erwartet. Die Tarnkappenjets vom "158th Fighter Wing" der Vermont Air National Guard fliegen direkt von der US-Airbase Spangdahlem in der Eifel ein.