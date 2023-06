Die Bilder sind erschütternd. Nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms in der Ukraine harren die Bewohner im Viertel Korabel in der Großstadt Cherson auf ihren Dächern aus. Mehr als 1000 Häuser sind laut Angaben der örtlichen Behörden überflutet, das Wasser steht 3,5 Meter hoch. Russische Behörden, die die Region besetzen, riefen am Mittwoch den Notstand aus.