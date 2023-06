Tarnen und täuschen, sind im Krieg essenzielle Fähigkeiten, die involvierte beherrschen müssen. Laut mehreren russischen Militärbloggern dürfte das der Armee des Aggressors im Ukraine-Krieg zuletzt weniger gut gelungen sein.

Experten spotten über Russland

Ein Traktor, ein Mähdrescher oder doch ein Leopard-Panzer - was ist nun auf russischen Drohnenbilder zu sehen? Für das russische Verteidigungsministerium ist die Antwort klar: Die Armee hat in der Ukraine erfolgreich vom Westen gelieferte Leopard-Kampfpanzer zerstört.

Mehrere Experten sind jedoch skeptisch und misstrauen dem russischen Narrativ. Sie gehen davon aus, dass Russland statt Panzer landwirtschaftliche Maschinen im Fadenkreuz hatte. "Russland hat zwei Mähdrescher zerstört. Slow clap", spottete Sicherheitsexperte Carlo Masala auf Twitter.

Die Kriegsrelevanz von landwirtschaftlichen Maschinen ist zweifelsfrei gering. Und so kommt auch aus russischen Reihen Kritik am Militärschlag. Der prorussische Militärblog "Wojenny Oswedomitel" kommt demnach zu dem Schluss, dass das Video, das vom Verteidigungsministerium gepostet wurde, in Wahrheit die Zerstörung von Traktoren dokumentiert.

Übertreibungen bereits in der Vergangenheit

Ein weiterer nationalistischer Blogger mit dem Namen "Fighterbomber" glaubt zudem zu erkennen, dass die verbreiteten Bilder aus dem Vorjahr stammen. Zu dieser Zeit hatte die Ukraine aber noch keine Leopard-Kampfpanzer aus dem Westen geliefert bekommen.

Bereits in der Vergangenheit hatte Russland mit widersprüchlichen und übertriebenen Aussagen Kriegserfolge verkündet. So hat Militär-Sprecher Igor Konaschenkow angegeben, dass Russland mehr deutlich mehr ukrainische Flugzeuge abschoss, als das Land in Wahrheit hat.