Wenn Erfolge ausbleiben, spitzen sich interne Kämpfe zu: Im russischen Machtapparat wird das immer deutlicher. Jewgenij Prigoschin, Chef der Söldner-Truppe Wagner, hat in den letzten Wochen nicht nur die Führung der russischen Armee wiederholt massiv kritisiert. Für Aufsehen sorgten zuletzt Aussagen, in denen er einen nicht namentlich definierten "einfältigen Opa" scharf angriff, dem er Schimpfwörter und völlige Inkompetenz an den Kopf warf: Dieser denke, es sei alles in bester Ordnung, fahre zugleich aber Russland mit seiner Realitätsverweigerung an die Wand. Auf die Frage, wen er gemeint habe, erklärte Prigoschin später, jeder könne sich "aussuchen, wer gemeint war". Doch selbst in Putin-treuen Kreisen herrscht kaum Zweifel daran, dass der einstige "Koch" und Caterer des Kreml-Chefs diesen erstmals offen und scharf kritisiert hat.