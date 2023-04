Die US-Regierung ist "beunruhigt", und sie hat allen Grund dazu: Schon seit Wochen tauchen in sozialen Netzwerken Dokumente der US-Geheimdienste und sogar des Oberkommandos der US-Streitkräfte auf. Laut der "New York Times" wurden sie über prorussische Kanäle verbreitet. Ein beträchtlicher Teil davon enthüllt heikle Informationen zum Krieg in der Ukraine – etwa Details zu Anzahl und Art geplanter Waffenlieferungen an die Ukraine, inklusive Lieferdatum, und Angaben zum ukrainischen Munitionsverbrauch.



Informationen gab es demnach auch zu Plänen der Nato und der USA, wie das ukrainische Militär auf die bevorstehende Frühlingsoffensive vorbereitet werden soll. Zusätzlich enthalten die Dokumente auch Analysen und Informationen zu anderen Ländern, wie zum Beispiel China oder Israel. Auch sei teilweise zu erkennen, mit welchen Methoden die US-Geheimdienste die Informationen gesammelt hätten und wer die Quellen seien. Zudem wird deutlich, dass auch der ukrainische Präsident Selenskyj und andere Verbündete von den USA abgehört wurden.