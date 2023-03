Polens Präsident Andrzej Duda teilte mit, sein Land werde in den kommenden Tagen vier MiG-29 an die Ukraine übergeben. Auch die Slowakei hat seine Bereitschaft erklärt, Mig-29-Flugzeuge an die Ukraine zu liefern.

Am Dienstag hatte der polnische Premier noch gesagt, die Kampfjets würden in den nächsten Wochen geschickt werden.

Die ukrainischen Streitkräfte sind mit dem Flugzeugtyp vertraut und könnten die Maschinen dementsprechend sofort einsetzen.

Polen hatte schon kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs vorgeschlagen, der Ukraine MiG-29 zu liefern. Das US-Verteidigungsministerium hatte dies damals allerdings als zu riskant eingeschätzt, weil es von Russland als Eskalation hätte angesehen werden können. Polen ist als Nachbarland der Ukraine besonders von den Folgen des Krieges betroffen.

Die Ukraine fordert seit Wochen Kampfflugzeuge von den westlichen Partnern, um sich gegen eine erwartete russische Offensive verteidigen zu können. US-Präsident Joe Biden hatte Ende Jänner eine Lieferung von Kampfjets vom Typ F-16 an die Ukraine abgelehnt.