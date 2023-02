Krieg in der Ukraine

Militärische Analyse: Wie dieser Krieg enden kann?

Vor einem Jahr begann die Invasion Russlands in der Ukraine. Ein Ende des Krieges ist nicht absehbar. Welche Lehren kann man aus dem Leid ziehen? Was ist von Putin zu erwarten? Wie muss das Ziel im Westen lauten? Eine vorläufige Bilanz des Krieges in Europa.