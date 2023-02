Wie lebt und arbeitet man als Kriegsreporter? Kann es in naher Zukunft Frieden in der Ukraine geben? Und wo ist die legendäre Schutzweste? ORF- und Kleine-Zeitung-Korrespondent Christian Wehrschütz im Talk.

Seit einem Jahr steht auch er im Dauereinsatz: ORF- und Kleine-Zeitung-Korrespondent Christian Wehrschütz. Im Talk mit Außenpolitik-Chefin Maria Schaunitzer und Chefredakteur Hubert Patterer gibt Wehrschütz Einblick in seinen Alltag und liefert auch politische Analysen.

So sieht er gerade in Wladimir Putin jenen Mann, der die russische Minderheit in der Ukraine zerstört. Gleichzeitig übt er auch ironische Kritik am Westen: "Wäre Putin ein anständiger Mann, hätte der die deutsche Rüstungsindustrie samt ihrer Bürokratie vor zwei Jahren darüber informiert, dass er die Ukraine überfallen will."