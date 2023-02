Mehrheit der EU-Bürger ist mit Ukraine-Kurs einverstanden

Live-Blog. Kurz vor dem ersten Jahrestag des Krieges in der Ukraine, hält Russland an seinen schweren Raketen-Attacken fest, in Wien gehen angesichts des Auftritts von Putin-Abgeordneten bei der OSZE-Tagung die Wogen hoch. Die EU handelt in den Augen ihrer Bürger richtig.