Joe Biden bleibt in Europa: Der Krieg in der Ukraine hat auch die geopolitischen Gewichte verschoben, Osteuropa nimmt eine neue Rolle ein. Heute wird Biden in Polen eine programmatische Rede zum Ukraine-Krieg halten. Warschau, so scheint es, ist das neue Berlin. In der einstigen Mauerstadt, wo John F. Kennedy und Ronald Reagan historische Reden hielten, würde ein US-Präsident heute eher deplatziert wirken. Doch damit nicht genug.