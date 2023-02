Man mag Joe Biden für einen schläfrigen alten Herrn halten. Doch was die Macht der Bilder anbelangt, hat er Wladimir Putin einen schweren Dämpfer versetzt. Trotz Luftalarms spazierte der US-Präsident bei seinem Überraschungsbesuch in Kiew mit Wolodymyr Selenskyj durchs Zentrum der ukrainischen Hauptstadt. Jener Hauptstadt, die Putin vor einem Jahr mit einer Kommando-Aktion zu Luft und zu Boden in wenigen Tagen erobern wollte; mit jenem vom Volk gewählten Präsidenten Selenskyj, den Putin gewaltsam absetzen und durch eine Moskau-treue Marionettenregierung ersetzen wollte. All das, während Putin selbst sich immer mehr hinter seinen eigenen Mauern und Tischen verschanzt und nicht einmal Vertraute an sich heranlässt.