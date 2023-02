Wie zum Hohn begann der gestrige Tag mit einem landesweiten Luftalarm in der Ukraine. Russische Kampfflugzeuge waren über belarussischem Territorium aufgestiegen, just zur selben Zeit, als sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel zum Gipfel mit Staatschef Wolodymyr Selenskyj treffen sollten. Die 15 Kommissare, die von der Leyen begleiteten, waren schon am Donnerstagabend wieder Richtung Polen abgereist.