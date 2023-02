Ursula von der Leyen ist zum vierten Mal seit Kriegsbeginn in Kiew, und sie hat etwas mitgebracht: nicht weniger als 15 weitere Mitglieder ihrer Kommission. Am Freitag wird auch noch Ratspräsident Charles Michel zur Runde stoßen, wenn erstmals in der Geschichte der EU ein Gipfel in einem Kriegsgebiet stattfindet, allerdings ohne die anderen 27 Staats- und Regierungschefs.