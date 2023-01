Teheran und Moskau unterhalten ausgezeichnete Beziehungen, nicht zuletzt unterstützt der Iran Russland im Krieg gegen die Ukraine. Umso mehr überraschte eine Aussage des iranischen Außenministers. In einem Interview mit dem türkischen Fernsehsender TRT World betonte Hossein Amir-Abdollahian, der Iran würde die Annexion der Krim und ostukrainischer Gebiete nicht anerkennen.

"Wir erkennen die Souveränität und territoriale Integrität von Ländern im Rahmen des Völkerrechts an, und aus diesem Grund haben wir trotz der hervorragenden Beziehungen zwischen Teheran und Moskau die Abspaltung der Krim von der Ukraine nicht anerkannt. Wir haben die Abspaltung von Luhansk und Donezk von der Ukraine nicht anerkannt, weil wir auf unserem konsequenten Prinzip in der Außenpolitik bestehen", sagte er laut TASS.

"Wenn wir sagen, dass Krieg in der Ukraine keine Lösung ist, dann meinen wir das auch so, wir betrachten es als eine grundlegende Politik und wir verlassen uns darauf", fügte Abdollahian hinzu. Gleichzeitig betonte der Außenminister, dass der Krieg in der Ukraine vor allem wegen der "provokativen Aktionen" der Nato und des Westens begonnen hätte.