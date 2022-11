Russlands Präsident Wladimir Putin hat laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA ein Gesetz unterzeichnet, wonach Schwerverbrecher eingezogen werden können. Ausgenommen seien lediglich Personen, die wegen sexuellen Kindesmissbrauchs, Verrats, Spionage oder Terrorismus verurteilt wurden, berichtete RIA.

Der frühere russische Staatschef Dmitri Medwedew hat indes in einem Blog-Beitrag zum Tag der nationalen Einheit in Russland den Krieg gegen die Ukraine gerechtfertigt. Wie Putin in seinen Reden stellte auch er die Ukraine als Teil Russlands dar. Geflohene Russen bezeichnete er am Freitag als "feige Verräter". Der Vatikan sieht unterdessen einige positive Zeichen in Richtung eines Dialoges über Frieden in der Ukraine.

"Den obersten Herrn der Hölle aufhalten"

"Wir brauchen keine fremden Territorien, wir haben alles im Überfluss", schrieb Medwedew am Freitag auf Telegram. "Aber es gibt Heimaterde, auf der unsere Vorfahren gelebt haben und auf der heute unsere Menschen leben. Wir geben sie an niemanden her", fügte er hinzu. Russlands Gegner in der Ukraine und im Westen seien "Teil einer sterbenden Welt", erklärte der Vizesekretär des Sicherheitsrates. Er griff das seit Kurzem in Russland kursierende Propagandamotiv auf, man habe es in der Ukraine mit teuflischen Kräften zu tun. "Ziel ist, den obersten Herrn der Hölle aufzuhalten, welchen Namen er auch annimmt – Satan, Luzifer oder Iblis", schrieb er.

In einer Rede zum Tag der Einheit des Volkes bezeichnete er den Angriff auf die Ukraine als "heiligen Kampf gegen Satan". Russland sei fähig, seine Feinde in die Feuer der Gehenna zu schicken, sagte Medwedew, der von 2008 bis 2012 russischer Präsident war, bevor er mit Putin die Rollen tauschte und bis 2020 als Ministerpräsident fungierte. Er nutzte dabei einen hebräischen Ausdruck für Hölle. "Deshalb ist unsere Sache gerecht", schrieb er in Anlehnung an ein Zitat, mit dem die Sowjetunion 1941 zur Abwehr des deutschen Überfalls aufgerufen hatte. Seit der Entsendung russischer Truppen in die Ukraine veröffentlicht Medwedew in den sozialen Medien zunehmend anti-westliche Beiträge.

Im Online-Dienst Telegram bezeichnete Medwedew aus Russland geflohene Bürger am Freitag als "feige Verräter". "Feige Verräter und gierige Überläufer sind in ferne Länder geflohen – mögen ihre Gebeine in der Fremde verrotten", schrieb der ehemalige Präsident.