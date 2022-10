So, jetzt ist es also wieder so weit: Nachdem in diesem schon acht Monate dauernden Krieg einen Moment lang in Moskau keiner mehr mit den russischen Atomwaffen gedroht hat, ist es aus Kreml-Sicht offenbar Zeit geworden für die nächste Auflage, um das Thema am Köcheln zu halten. Zielpublikum sind eindeutig wir – Menschen im Westen.