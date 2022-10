Die Europäische Union verhängt Sanktionen gegen den Iran wegen der mutmaßlichen Lieferung sogenannter Kamikaze-Drohnen an Russland. Die Mitgliedstaaten einigten sich nach Angaben der tschechischen Ratspräsidentschaft am Donnerstag darauf, Vermögenswerte von drei Personen und einer Einrichtung einzufrieren, die für die Lieferungen verantwortlich sein sollen. Offiziell dementiert der Iran bisher, Drohnen an Russland zu liefern.

Offiziell will der Iran nichts mit jenen Kamikazedrohnen zu tun haben, die seit Tagen ukrainische Städte angreifen. Die Islamische Republik liefere keine Waffen an Russland oder die Ukraine, teilte das Teheraner Außenamt mit. Inoffiziell wird der Einsatz iranischer Drohnen jedoch bestätigt. Überreste der Waffen in der Ukraine deuten ebenfalls auf iranische Lieferungen hin. Laut Medien will der Iran bald auch Raketen nach Russland exportieren. Experten sehen im ersten Einsatz von iranischen Kampfdrohnen außerhalb des Nahen Ostens eine Radikalisierung der iranischen Politik.