"Bitte bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit in Schutzräumen. Ignorieren Sie Alarm nicht", lautete am zweiten Tag in Folge der eindringliche Appell des Notfalldienstes der Ukraine. Denn wieder überzog Russland das ganze Land mit Raketenangriffen. Auch Kampfdrohnen wurden eingesetzt. Die Behörden in Saporischschja im Süden der Ukraine meldeten Angriffe. In der Umgebung der Hauptstadt Kiew und im Gebiet Chmelnyzkyj habe es Explosionen gegeben. Ukrainische Medien berichteten von 20 eingeschlagenen Raketen. Das russische Verteidigungsministerium sprach später von Schlägen gegen Objekte der Militärverwaltung und des Energiesystems in der Ukraine. Einige der Angriffe konnten, wie auch am Montag, von der Luftabwehr abgewendet werden.